CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2025 15:51 Il gruppo guadagna terreno ed insegue il trio al comando con 1’28” di distacco. 15:48 Il Giro d’Italia è la corsa più lunga del 2025 con 3443 chilometri. 15:45 Giosuè Epis della Arkéa – B&B Hotels vince il traguardo volante di Marina di Ginosa davanti a Davide Bais della Team Polti VisitMalta e Lorenzo Milesi della Movistar Team. 15:42 Wout van Aert della Team Visma Lease a Bike sta tirando il gruppo. 15:39 Giosuè Epis della Arkéa – B&B Hotels vince il traguardo volante di Marina di Ginosa. 15:36 Siamo a 75 chilometri dal traguardo. 15:35 I tre fuggitivi guidano la corsa con 1’54’ sul gruppo. 15:32 La velocità media aggiornata è di 42,6 kmh. 15:29 Cinque chilometri allo sprint intermedio di Marina di Ginosa. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: in tre al comando con 1’30” sul gruppo

