LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | in tre al comando con 1’15 sul gruppo

Segui in diretta la tappa odierna del Giro d'Italia 2025! Tre corridori sono al comando con un vantaggio di 1'15" sul gruppo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE! Alle 16:14, Giosuè Epis della Arkéa – B&B Hotels conquista lo sprint di Bernalda per il Chilometro d’oro Red Bull. Resta con noi per tutte le emozioni!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2025 16:14 Giosuè Epis della Arkéa – B&B Hotels vince lo sprint di Bernalda per il Chilometro d’oro Red Bull. 16:12 Si mantiene stabile il vantaggio dei corridori in fuga. Il gruppo insegue a 1’25”. 16:10 Sono stati percorsi i primi 100 chilometri. 16:09 Caduta per Filippo Magli e Alessandro Pinarello della VF Group – Bardiani CSF – Faizanè. 16:07 Siamo a meno di due chilometri dal Chilometro d’oro Red Bull di Bernalda. 16:06 Richard Carapaz della EF Education – EasyPost ha corso 39900 chilometri in 247 tappe di quattordici grandi giri. 16:03 Si mantiene stabile il vantaggio dei battistrada. Il gruppo insegue a 1’26”. 16:00 Siamo a meno di 60 chilometri dall’arrivo. 15:57 Mads Pedersen della Lidl-Trek aumenta il vantaggio nella classifica a punti. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: in tre al comando con 1’15” sul gruppo

