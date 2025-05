LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | gruppo compatto tra poco lo strappo finale al 10%

Segui la diretta della tappa odierna del Giro d'Italia 2025, con un gruppo compatto in vista dello strappo finale al km 10. Aggiornamenti live sulla classifica generale e le performance dei ciclisti. De Pretto e Busatto si staccano dal gruppo, mentre Movistar guida la corsa. Resta sintonizzato per non perdere nulla!

LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2025 17.05 Si staccano De Pretto e Busatto. Non una buona notizia per questi due giovani italiani. Percorsi del genere dovrebbero essere il loro pane. 17.05 Movistar in testa al gruppo. Attenzione ad Aular. 17.04 Il tratto al 10% arriverà a circa 2,5 km dal traguardo. 17.03 Ripresi Bais e Milesi. GRUPPO COMPATTO! 13,3 km al traguardo. 17.01 Sono stremati ormai i battistrada. Gruppo maglia rosa ormai a soli 18 secondi. 16.59 15 km al traguardo. Restano solo 30? a Bais e Milesi. 16.59 Adesso Tiberi è nelle prime posizioni. Vedremo come reagirà sullo strappo finale, dove gli uomini di classifica si muoveranno. 16.58 La strada è sempre all'insù, anche se non viene classificata come GPM. 16.55 Van Uden si trova a 1'47" dai battistrada, Kooij a 3'25".

LIVE Giro d'Italia, quinta tappa Ceglie Messapica-Matera: 151 km con strappo nel finale

Scrive gazzetta.it: Dislivello di 1550 metri in questa quinta frazione tra Puglia e Basilicata. Altra tappa breve ma dal finale molto insidioso e non proprio tra le più adatte agli sprinter puri ...

Giro d'Italia, la diretta della quinta tappa Ceglie Messapica- Matera: Pedersen ancora in rosa, sarà battaglia Roglic-Ayuso?

Come scrive corriere.it: La tappa potrebbe risolversi negli ultimi 3 chilometri, con uno strappo che raggiunge il 10% di pendenza. Attesa per i big, il danese leader della corsa ...

Giro d'Italia tappa 4 diretta live Alberobello-Lecce: nuova caduta con Munoz e Ciccone, sospetta frattura Zukowsky

Segnala sport.virgilio.it: Giro d'Italia, 4° tappa Alberobello-Lecce: la Corsa Rosa arriva in Italia dopo l'Albania e riparte dalla punta dello stivale, la Puglia ...

