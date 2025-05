LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | a Matera si muovono Roglic e Ayuso?

Buongiorno amici di OA Sport! Siamo pronti a seguire in diretta la quinta tappa del Giro d’Italia 2025, che si snoda tra le meraviglie di Matera. Oggi i protagonisti sono Roglic e Ayuso, pronti a dare battaglia. CLICCA QUI per aggiornare la diretta e scoprire la classifica generale! Non perdetevi neanche un attimo dell'azione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2025 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa del Giro d’Italia 2025. La tappa di ieri, Alberobello-Lecce, si è conclusa con il successo in volata di Casper van Uden della Team Picnic PostNL davanti ai connazionali Olav Kooij della Team Visma Lease a Bike e Maikel Zijlaard della Tudor Pro Cycling Team. Il danese della Lidl-Trek Mads Pedersen, quarto al traguardo, conserva la maglia rosa con sette secondi di vantaggio sullo sloveno Primoz Roglic della Red Bull – BORA – hansgrohe, bravo a guadagnare due secondi di abbuono grazie al chilometro Red Bull. I corridori sono già ponti a ripartire per riprendere le loro fatiche. È in programma infatti la quinta tappa con partenza da Ceglie Messapica ed arrivo a Matera dopo 151 chilometri. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: a Matera si muovono Roglic e Ayuso?

Approfondimenti da altre fonti

Giro d'Italia tappa 4 diretta live Alberobello-Lecce: nuova caduta con Munoz e Ciccone, sospetta frattura Zukowsky

Come scrive sport.virgilio.it: Giro d'Italia, 4° tappa Alberobello-Lecce: la Corsa Rosa arriva in Italia dopo l'Albania e riparte dalla punta dello stivale, la Puglia ...

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: l’arrivo di Matera chiama gli uomini da Classiche

oasport.it scrive: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa del Giro ...

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Van Uden mette nel sacco i favoriti a Lecce

Scrive oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 17:26 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Bloober Team svela un nuovo trailer live action per The Medium

Nella giornata di oggi Bloober Team ha rivelato un nuovo trailer dal vivo dedicato all’atteso horror psicologico The Medium.