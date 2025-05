LIVE Errani Paolini-Eala Gauff WTA Roma 2025 in DIRETTA | match complesso per le olimpioniche

Buongiorno amici di OA Sport! Siamo pronti per seguire in diretta il emozionante incontro di quarti di finale di doppio femminile del WTA 1000 di Roma 2025. Le olimpioniche Sara Errani e Jasmine Paolini sfidano la coppia composta da Alexandra Eala e Coco Gauff. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti e le emozioni del match!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'incontro di quarti di finale di doppio femminile del WTA 1000 di Roma 2025 tra Sara ERRANI e Jasmine PAOLINI e la coppia formata dalla filippina Alexandra EALA e dall'americana Coco GAUFF. Si alza il livello per le campionesse in carica degli Internazionali d'Italia, di fronte l'inedita coppia, che è stata invitata dagli organizzatori e che al turno precedente ha sconfitto l'altra coppia invitata dagli organizzatori: GrantPigato. Si gioca per un posto in semifinale contro DabrowskiRoutliffe o le russe AndreevaShnaider. Grazie ai punti conquistati nella Città Eterna, le campionesse olimpiche in carica si sono riportate un po' più in alto nella classifica race, dove al momento occupano la sesta posizione momentanea.

