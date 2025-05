LIVE Errani Paolini-Eala Gauff WTA Roma 2025 in DIRETTA | in campo alle 16 | 40

Segui la diretta della sfida tra Errani/Paolini e Gauff, n.3 del mondo, nel WTA di Roma 2025. La partita inizia alle 16:40, posticipata per garantire il "suitable rest" a Gauff. Dopo due vittorie convincenti, le azzurre sono pronte per affrontare una delle più forti avversarie del circuito. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:00 La partita si giocherà alle 16:40 perché Gauff, appunto, ha diritto alla ‘suitable rest’. 15:55 ErraniPaolini sono giunte ai quarti di finale dopo due vittorie contro JiangWu e PutintsevaFernandez! Oggi si alza il livello contro la n.3 del mondo in singolare che ha appena raggiunto la semifinale di singolo contro Mirra Andreeva e sfiderà la vincente di Sabalenka-Zheng! 15.52 Chiude Ruud e lascia strada libera alle italiane!!!!!! 15:02 Ruud-Munar 6-2! Poi Errani e Paolini alle prese con EalaGauff nei quarti di finale di doppio femminile. 11:25 Ieri sera per forza di cose Ruud-Munar è stata rimandata a oggi. Giocheranno alle 14 sul Grandstand, poi ERRANIPAOLINI contro EalaGauff. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro di quarti di finale di doppio femminile del WTA 1000 di Roma 2025 tra Sara ERRANI e Jasmine PAOLINI e la coppia formata dalla filippina Alexandra EALA e dall’americana Coco GAUFF. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: in campo alle 16:40

