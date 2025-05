LIVE Errani Paolini-Eala Gauff 7-5 WTA Roma 2025 in DIRETTA | dodici punti di fila da 3 set point contro MIRACOLO delle azzurre

Segui con noi la diretta live del match tra Errani e Paolini contro Gauff e Eala, valido per il WTA di Roma 2025. Le azzurre stanno vivendo un momento straordinario, con un incredibile parziale di 12 punti a 0.

ERRANIPAOLINI-GauffEala 7-5! Niente, parziale di 12 punti a 0 di Errani Paolini che ha del clamoroso, perché parte dal 5-3, 40-0 e servizio Gauff. 40-0 Comoda chiusura di Paolini, volano adesso le italiane! 30-0 In reteee la volèe di Eala, scesa tantissimo. 15-0 Bellissimo! Lob di dritto di Errani, prende in controtempo le rivali. 6-5 Scesa davvero tanto Eala, BREAK! 0-40 Non chiude Gauff, lo fa ERRANI! Tre palle break! 0-30 ANCORA LEIIIII a rete!!!! 0-15 Sta subendo la pressione adesso Eala, tira esattamente dove Errani stava andando e subisce la chiusura. 5-5 TENIAMO IL SERVIZIO, siamo le prime a farlo dal 2-1 EalaGauff. Serve Alex Eala. 40-0 LA PRIMA DI PAOLINI, la comodissima volèe di Errani! Tre palle 'break'! 30-0 CLAMOROSOOOOO dritto vincente, arcobaleno in cross a scavalcare la minuta Eala: geniale la n.

LIVE Errani/Paolini-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: in campo dopo Ruud!

15:02 Ruud-Munar 6-2! Poi Errani e Paolini alle prese con Eala/Gauff nei quarti di finale di doppio femminile.

Dove vedere Errani/Paolini-Eala/Gauff oggi, WTA Roma 2025: orario, programma, tv, streaming

Sara Errani e Jasmine Paolini tornano in campo per affrontare il match valevole per i quarti di finale del tabellone di doppio del torneo WTA di Roma.

Diretta Internazionali d'Italia 2025 oggi 14 maggio, Gauff-Andreeva live, poi l'avversario di Sinner, Alcaraz e Musetti

Mercoledì 14 maggio 2025 agli Internazionali di Roma: programma e risultati, conferenze. Alcaraz contro Draper, poi Sabalenka e nel serale Musetti-Zverev

