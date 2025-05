LIVE Errani Paolini-Eala Gauff 7-5 3-6 3-3 WTA Roma 2025 in DIRETTA | siamo nel match tie-break!

Siamo nel bel mezzo di un'intensa battaglia sul campo del WTA Roma 2025, con il match tra Errani, Paolini ed Eala in diretta. La tensione è alta mentre si alternano momenti di grande gioco e strategie perfette. È il tiebreak! Segui ogni scambio e clicca per aggiornamenti in tempo reale sul punteggio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-4 Sale in cattedra la risposta lungoriga di rovescio di Gauff. 4-3 Entra a rete Errani a spezzare la diagonale Paolini-Eala! Serve la toscana! 3-3 Beh, miracolo difensivo al volo di Gauff. Errani era stata brava a tirarle forte addosso. Brava lei. 3-2 Cortissimo lob difensivo di Sara. Uno scherzo chiudere per Gauff. 3-1 Grandissimo lob di rovescio, e poi volèe corta. Da manuale Errani che chiude a aizza la folla! 2-1 Non risponde stavolta di dritto Jasmine. 2-0 Pesantissima serie di dritto della toscana! Alla fine sbaglia di volo Eala! 1-0 Servizio e bordata di dritto a segno Paolini! ERRANIPAOLINI-EalaGauff 7-5, 3-6! Nastro vincente, non ci crede il pubblico. E quindi, stavolta riescono a chiudere il parziale EalaGauff. Si decide tutto al metch tie-break! 40-40 DOOOOPPIO FALLO; attenzione, punto decisivo. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Eala/Gauff 7-5, 3-6, (3-3), WTA Roma 2025 in DIRETTA: siamo nel match tie-break!

Aggiornamenti pubblicati da altri media

LIVE Errani/Paolini-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: in campo dopo Ruud!

Scrive oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:02 Ruud-Munar 6-2! Poi Errani e Paolini alle prese con Eala/Gauff nei quarti di finale di doppio femminile.

Dove vedere Errani/Paolini-Eala/Gauff oggi, WTA Roma 2025: orario, programma, tv, streaming

Come scrive oasport.it: Sara Errani e Jasmine Paolini tornano in campo per affrontare il match valevole per i quarti di finale del tabellone di doppio del torneo WTA di Roma. Il ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Atp Pechino - Bolelli e Vavassori in finale - Bene anche Errani e Paolini

Avanzano i doppi italiani al China Open 2024. Simone Bolelli e Andrea Vavassori approdano in finale nel doppio all'Atp di Pechino.