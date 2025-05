LIVE Errani Paolini-Eala Gauff 7-5 3-6 10-7 WTA Roma 2025 in DIRETTA | le azzurre girano un incredibile 1 set e fanno valere l’esperienza al match tie-break!

Benvenuti nella diretta live del quarto di doppio femminile a Roma 2025, dove le azzurre Errani e Paolini hanno conquistato un incredibile primo set, dimostrando la loro esperienza nel decisivo match tiebreak. Rimanete con noi per aggiornamenti e per seguire la loro strada verso la difesa del titolo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE di un movimentato quarto di doppio femminile, che lancia a due partite dalla difesa del titolo le olimpioniche Errani e Paolini. Un saluto sportivo! 18:30 Azzurre che quindi sfideranno la coppia vincente del match tra DabrowskiRoutliffe e AndreevaShnaider, sarebbe un epico re-match se arrivassero le russe. Giocheranno comunque nella giornata di venerdì 16 maggio! 18:29 Le statistiche ci dicono di una partita veramente senza padrone. I break sono stati tantissimi e in generale i punti decisivi, ben 15 su 21 giochi disputati. 18:27 ERRANIPAOLINI-EalaGauff 7-5, 3-6, 10-7! INTERVENTO VINCENTE della signora del doppio, semifinale per le azzurre! 9-7 Due pallate di dritto ‘alla Djokovic’ US Open 2011 contro Federer. La seconda è sulla riga. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Eala/Gauff 7-5, 3-6, (10-7), WTA Roma 2025 in DIRETTA: le azzurre girano un incredibile 1° set e fanno valere l’esperienza al match tie-break!

LIVE Errani/Paolini-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: in campo dopo Ruud!

Secondo oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:02 Ruud-Munar 6-2! Poi Errani e Paolini alle prese con Eala/Gauff nei quarti di finale di doppio femminile.

Dove vedere Errani/Paolini-Eala/Gauff oggi, WTA Roma 2025: orario, programma, tv, streaming

Da oasport.it: Sara Errani e Jasmine Paolini tornano in campo per affrontare il match valevole per i quarti di finale del tabellone di doppio del torneo WTA di Roma. Il ...

