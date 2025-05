LIVE Errani Paolini-Eala Gauff 2-1 WTA Roma 2025 in DIRETTA | scambio di brean nel 1 set!

Seguici per la diretta del match tra Errani, Paolini, Eala e Gauff nel WTA di Roma 2025. Un avvincente scambio nel primo set, con l'andamento della partita che si fa incalzante. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA: 30-30, errori al volo e colpi decisivi. Restate sintonizzati per non perdervi nemmeno un momento!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Errore al volo di Paolini. 30-15 Ci pensa Eala con il rovescio aggressivo. 30-0 Sbaglia anche la risposta di rovescio Gauff. 15-0 Fuori il rovescio al volo, Gauff. 1-2 Eala e Gauff tengono la battuta, dopo averla persa nel 1° gioco. 40-40 Fuori di poco il dritto di Errani. 30-40 Risposta vincente, Paolini! Di rovescio. 30-30 Errore anche di Eala, di rovescio. 30-15 Fuori il dritto in palleggio di Poalini. 15-15 Brutta volèe di dritto di Gauff. 15-0 Con la prima al corpo Eala. 1-1 Risposta vincente Gauff, di dritto. 30-40 Servizio vincente Paolini! 15-40 Non risponde stavolta Gauff. 0-40 Clamorosa risposta di Eala di rovescio. La filippina è mancina. 0-30 Risposta vincente, Gauff. 0-15 Serve Paolini, fuori il suo rovescio. 1-0 INIZIO E BREAK per le azzurre. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Eala/Gauff 2-1, WTA Roma 2025 in DIRETTA: scambio di brean nel 1° set!

Le notizie più recenti da fonti esterne

LIVE Errani/Paolini-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: in campo dopo Ruud!

Da oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:02 Ruud-Munar 6-2! Poi Errani e Paolini alle prese con Eala/Gauff nei quarti di finale di doppio femminile.

Dove vedere Errani/Paolini-Eala/Gauff oggi, WTA Roma 2025: orario, programma, tv, streaming

Riporta oasport.it: Sara Errani e Jasmine Paolini tornano in campo per affrontare il match valevole per i quarti di finale del tabellone di doppio del torneo WTA di Roma. Il ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Parigi 2024 - Coco Gauff portabandiera Usa con LeBron James

Coco Gauff sarà la seconda portabandiera degli Stati Uniti nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024 in programma venerdì 26 luglio 2024.