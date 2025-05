LIVE Coppa Italia il Bologna si porta avanti sul Milan l’1-0 di Ndoye decide per il momento la finale

È finalmente tempo di finale per la Coppa Italia 24/25! All'Olimpico di Roma, Bologna e Milan si sfidano in un match decisivo per le loro stagioni. Al momento, l'undicesimo di Ndoye sta dando vantaggio ai rossoblù, promettendo scintille in questo attesissimo confronto già visto in Serie A qualche giorno fa.

È finalmente giunto l'ultimo atto della Coppa Italia 2425. All'Olimpico di Roma scendono in campo Bologna e Milan per la finale, un partita fondamentale nella stagione delle due squadre. La sfida di coppa a pochi giorni di distanza dalla sfida di Serie A che ha visto le stesse squadre sfidarsi a San Siro.

