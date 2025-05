LIVE Bondioli Caniato-Doumbia Reboul ATP Roma 2025 in DIRETTA | i giovani azzurri per proseguire la favola

Buongiorno e benvenuti su OA Sport! Seguite con noi la Diretta Live del confronto di doppio tra gli italiani Federico Bondioli e Carlo Alberto Caniato e i francesi Fabien Reboul e Sadio Doumbia, valido per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2025. I giovani azzurri sono pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro favola tennistica!

Entrambi classe 2005, i due azzurrini sono decisamente la sorpresa del torneo di doppio degli Internazionali. Dopo aver vinto i quattro match di prequalificazione, Bondioli e Caniato hanno ricevuto una wild card per il tabellone principale, e hanno superato clamorosamente nei sedicesimi di finale Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, coppia numero 5 del seeding, prevalendo in tre parziali (7-6, 6-7, 10-8) sotto gli occhi dei presenti della SuperTennis Arena. Il veronese e il ravennate oggi sono chiamati nuovamente all'impresa, la quale dovrà essere compiuta contro i francesi Fabien Reboul e Sadio Doumbia.