LIVE Bondioli Caniato-Doumbia Reboul ATP Roma 2025 in DIRETTA | a breve in campo gli azzurrini

Segui la diretta dell'ATP Roma 2025! Gli azzurrini Federico Bondioli e Carlo Alberto Caniato scenderanno presto in campo contro i francesi Fabien Reboul e Sadio Doumbia. Poco fa, Errani e Paolini hanno conquistato una vittoria emozionante in tre set. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.27 Chiudono ErraniPaolini! Le azzurre vincono in tre set, con lo score di 7-5, 3-6, 10-7. A breve in campo Federico Bondioli e Carlo Alberto Caniato contro i francesi Fabien Reboul e Sadio Doumbia. 17.33 ErraniPaolini conquistano il primo set tramite il punteggio di 7-5. 16.51 Iniziata con qualche minuto di ritardo la partita di Paolini ed Errani per consentire il recupero all’avversaria Coco Gauff, che è stata impegnata anche in singolare fino a poche ore fa. 15.50 Casper Ruud si qualifica ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia, sfiderà Sinner. 6-3, 6-4 lo score ai danni del maiorchino Jaume Munar. Fra poco sulla Grand Stand Arena in campo Sara Errani e Jasmine Paolini, le quali se la vedranno con EalaGauff per un posto in semifinale. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bondioli/Caniato-Doumbia/Reboul, ATP Roma 2025 in DIRETTA: a breve in campo gli azzurrini

LIVE Bondioli/Caniato-Doumbia/Reboul, ATP Roma 2025 in DIRETTA: i giovani azzurri per proseguire la favola

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale dell'incontro di doppio tra gli italiani ...

Dove vedere Bondioli/Caniato-Doumbia/Reboul oggi, ATP Roma 2025: orario, programma, tv, streaming

Mercoledì 14 maggio si completerà il secondo turno del torneo di doppio maschile degli Internazionali d'Italia 2025 di tennis e tornerà in campo la coppia ...

