LIVE Bondioli Caniato-Doumbia Reboul 3-6 2-6 ATP Roma 2025 in DIRETTA | gli azzurrini pagano l’inesperienza passano i francesi

In diretta dal ATP Roma 2025, gli azzurrini Bondioli e Caniato si arrendono ai francesi Doumbia e Reboul, segnando il passo per l'inesperienza. Restate sintonizzati per aggiornamenti sul match di quarti di finale di Lorenzo Musetti, che affronterà tra poco il tedesco Alexander Zverev. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA!

19.52 Amici di OA Sport, termina qui la Diretta testuale di BondioliCaniato-DoumbiaReboul. Vi invitiamo a seguire il match di quarti di finale di Lorenzo Musetti sul nostro sito. Il toscano scenderà in campo tra poco contro il tedesco Alexander Zverev sul Campo Centrale del Foro Italico. Vi auguriamo inoltre una buona serata. 19.50 Ai quarti di finale, i transalpini incontreranno la coppia teutonica formata da Tim Putz e Kevin Krawietz. 19.47 Termina agli ottavi di finale l'avventura di Federico Bondioli e Carlo Alberto Caniato agli Internazionali d'Italia 2025. Torneo positivo, speriamo che possa essere la rampa di lancio per un futuro roseo. Oggi gli azzurrini pagano l'inesperienza contro una coppia solida, vincitrice anche di numerosi tornei nel circuito maggiore.

