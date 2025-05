LIVE Bondioli Caniato-Doumbia Reboul 3-6 2-5 ATP Roma 2025 in DIRETTA | i transalpini servono per il match

Segui la diretta del match tra Bondioli e il duo francese Doumbia-Reboul, in corsa per il titolo all'ATP di Roma 2025. I transalpini sono in vantaggio e si avvicinano alla vittoria con tre match point a disposizione. Non perdere neanche un momento di questa entusiasmante sfida: clicca qui per aggiornare la diretta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Fuori giri la risposta di dritto di Bondioli, TRE MATCH POINT PER DOUMBIAREBOUL! 30-0 Nuovamente schiacciata vincente di Doumbia, francesi a un passo dalla conquista dell’incontro. 15-0 Sul nastro la risposta di rovescio incrociato di Bondioli. I transalpini servono per il match. 2-5 Game BondioliCaniato. Si ferma sul nastro la volée di dritto in allungo di Doumbia. 40-30 Ancora Caniato con la volée vincente. 30-30 Altro doppio fallo per il giovane italiano. 30-15 Volée vincente di Caniato in seguito all’ottima prima di Bondioli. 15-15 Doppio fallo di Bondioli. 15-0 Non passa il dritto in contenimento di Doumbia. 1-5 Game transalpino. Deliziosa la volée di dritto sotto rete di Reboul. 40-30 Gran risposta di Bondioli, sempre di dritto. 40-15 Altro comodo smash vincente di Doumbia, due palle game. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bondioli/Caniato-Doumbia/Reboul 3-6, 2-5, ATP Roma 2025 in DIRETTA: i transalpini servono per il match

