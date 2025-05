LIVE Bondioli Caniato-Doumbia Reboul 3-4 ATP Roma 2025 in DIRETTA | equilibrio nel primo parziale

Si accende l'atmosfera al torneo ATP di Roma 2025, con il match in diretta tra Bondioli e Doumbia/Reboul. Il primo parziale si rivela equilibrato, con scambi intensi e colpi decisivi che catturano l'attenzione del pubblico. Rimanete aggiornati su ogni punto saliente cliccando qui per la diretta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Bondioli ci riprova, ma con il dritto. Sfortunatamente l’esito è lo stesso, volée di dritto di Doumbia vincente. 0-15 Prova il passante di rovescio lungolinea Bondioli, attento Reboul con la volée di rovescio. 3-4 Game DoumbiaReboul. Non passa il rovescio in risposta di Carlo Alberto Caniato. 40-0 Facile volée di dritto per Reboul sulla risposta alta di Bondioli. 30-0 Punto fotocopia al precedente, stavolta a sbagliare è Carlo Alberto. 15-0 Bondioli manda in rete la risposta di dritto. 3-3 Game BondioliCaniato. Prima esterna vincente dell’azzurro Caniato. 40-15 Rovescio incrociato di Caniato e altra volée vincente di Bondioli. 30-15 Ancora Bondioli con la volée di dritto! 15-15 Interviene a rete Federico e sigilla il punto con la volée di dritto. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bondioli/Caniato-Doumbia/Reboul 3-4, ATP Roma 2025 in DIRETTA: equilibrio nel primo parziale

