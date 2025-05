LIVE Bondioli Caniato-Doumbia Reboul 1-2 ATP Roma 2025 in DIRETTA | match iniziato da pochi minuti

Inizia ora il match tra Bondioli e Doumbia/Reboul al torneo ATP di Roma 2025! Segui la diretta live con aggiornamenti in tempo reale. Il punteggio è attualmente 15-15, con Bondioli al servizio e i primi scambi ricchi di emozioni. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA!

15-15 Fuori misura il dritto del ravennate Bondioli. 15-0 Non passa la volée di dritto di Doumbia. Federico Bondioli al servizio. 1-2 Game DoumbiaReboul. Servizio vincente del transalpino Doumbia. 40-30 Altra risposta di dritto di Bondioli! Non può nulla Reboul con la volée. 40-15 Il nastro porta via il dritto di Caniato, sarebbe stato vincente. 30-15 Grandissima risposta di dritto di Bondioli. 30-0 Scambio a rete: lo vincono i francesi col dritto vincente centrale di Doumbia. 15-0 Scappa via lo sventaglio di dritto di Caniato. 1-1 Game BondioliCaniato. Servizio centrale vincente di Carlo Alberto. 40-30 Si ferma sul nastro il dritto da fondo di Caniato. 40-15 Smash vincente di Bondioli dopo l'ottima prima di Caniato. 30-15 In rete la risposta di rovescio di Doumbia.