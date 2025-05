LIVE Alcaraz-Draper 6-4 ATP Roma 2025 in DIRETTA | lo spagnolo conquista il primo parziale

Inizia una partita avvincente tra Alcaraz e Draper nel torneo ATP di Roma 2025! Al momento, lo spagnolo ha conquistato il primo set, ma l'inglese sta cercando di ribaltare la situazione. Segui la diretta per aggiornamenti in tempo reale e scopri se Draper riuscirà a ottenere il controbreak! CLICCA QUI PER AGGIORNARE.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 CONTROBREAK DRAPER! Sciocchezza di Alcaraz, che gioca la smorzata a campo aperto spedendo però la pallina in rete. 40-AD Palla del controbreak Draper. L'inglese spinge bene con il dritto lungolinea. 40-40 Scappa via il dritto in uscita dal servizio dello spagnolo. Si resta in questo secondo game. AD-40 Servizio, rovescio e solido smash dell'iberico. 40-40 Stavolta il serve and volley di Alcaraz viene disinnescato dalla risposta di dritto dell'avversario. AD-40 Serve and volley ben giocato dallo spagnolo. 40-40 Alcaraz perde il controllo del dritto incrociato. AD-40 Si ferma sul nastro il passante di dritto del britannico. 40-40 Il nastro respinge la smorzata di rovescio di Alcaraz. Parità. 40-30 E' lungo il rovescio difensivo dell'inglese. 30-30 Decolla il dritto in uscita dal servizio dello spagnolo.

LIVE Alcaraz-Draper, ATP Roma 2025 in DIRETTA: quarto di finale da fuochi pirotecnici

Alcaraz-Draper, diretta Internazionali d’Italia: segui la sfida di oggi

