LIVE Alcaraz-Draper 6-4 6-4 ATP Roma 2025 in DIRETTA | lo spagnolo irrompe in semifinale

Alcaraz conquista la semifinale all'ATP Roma 2025, battendo Draper 6-4, 6-4. In questo emozionante match, lo spagnolo ha dimostrato grande determinazione e abilità. Segui la nostra DIRETTA LIVE per gli aggiornamenti e ripercorri con noi i momenti salienti di questo incontro. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata a tutti!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:00 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Alcaraz-Draper. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 16:59 1 ACE e 3 doppi falli per Alcaraz, che ha servito il 61% di prime ricavandone la stessa percentuale di punti. Ottimo anche il dato con la seconda, dalla quale ha estratto il 58% dei punti. Soltanto il 47% di resa invece per Draper. 16:58 Un’ora e 38 minuti bastano al numero 3 del mondo per approdare in semifinale. Prestazione solida dell’iberico, che è incappato in un paio di passaggi a vuoto ma si è sbloccato una volta andato sotto per 4-2 nel primo parziale. CARLOS ALCARAZ b. JACK DRAPER 6-4 6-4. Finisce qui, con il dritto incrociato del britannico che vola out. 🔗Leggi su Oasport.it