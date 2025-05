LIVE Alcaraz-Draper 3-4 ATP Roma 2025 in DIRETTA | controbreak immediato dello spagnolo

Benvenuti alla diretta live del match tra Alcaraz e Draper, valido per il 34° turno ATP di Roma 2025! Un avvio emozionante con un immediato controbreak dello spagnolo. Segui ogni punto in tempo reale e non perderti le giocate spettacolari dei due talentuosi tennisti! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Sulla riga l’accelerazione di rovescio del britannico. 4-4 Game Alcaraz. Non passa il dritto in controbalzo di Draper, che torna ora alla battuta. 40-30 Risposta di rovescio vincente splendida dell’inglese. 40-15 Palla corta di dritto millimetrica dell’iberico. 30-15 Rovescio incrociato potentissimo del britannico. 30-0 Prima esterna vincente Alcaraz. 15-0 Servizio, smorzata e volèe a segno per lo spagnolo. 3-4 CONTROBREAK ALCARAZ! In corridoio il rovescio in uscita dal servizio di Draper. 0-40 Tre palle del controbreak Alcaraz. Dritto lungolinea sparato da lontanissimo dallo spagnolo, che si è riacceso. 0-30 Dritto lungolinea e smash a rimbalzo a bersaglio per l’iberico. 0-15 Si ferma sul nastro il passante di rovescio dell’inglese. 4-2 BREAK DRAPER! Con il primo doppio fallo del suo match lo spagnolo cede il servizio. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Alcaraz-Draper 3-4, ATP Roma 2025 in DIRETTA: controbreak immediato dello spagnolo

