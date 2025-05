Little Rocket Games ecco la sua primavera estate tra nuove uscite e ristampe

Scopri la primavera e l'estate di Little Rocket Games, ricca di sorprese! Tra nuove uscite entusiasmanti, attese espansioni e ristampe imperdibili, ci sono giochi per tutti i gusti. Non perdere le novità di maggio e giugno, come l'atteso Cabanga!, pronto a far divertire giocatori di ogni età. Preparati a vivere emozioni uniche!

La primavera e l’estate di Little Rocket Games si prospettano vivaci e piene di sorprese! Ci attendono nuove uscite frizzanti, espansioni a lungo attese e alcune ristampe imperdibili, per continuare a far divertire giocatori di ogni tipo. MAGGIO GIUGNO. Cabanga! – In arrivo tra fine maggio e inizio giugno, un party game fuori dagli schemi, in cui intuizione e associazione la fanno da padrone. Preparatevi a gridare “Cabanga!” al momento giusto! Età: 8+ Giocatori: 3-6 Tempo di gioco: 20 minuti. Little Rocket Games – GIUGNO. Hens Pack: Italian Breeds – L’attesissima espansione di Hens porta in gioco le razze italiane! Nuove galline e nuove carte obiettivo e un tocco tutto nostrano per ampliare strategia e rigiocabilità. Con questa espansione potrai sostituire le razze presenti nel gioco base con 3 nuove razze italiane, mantenendo lo stesso colore delle carte per integrare tutto perfettamente nella tua partita. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Little Rocket Games, ecco la sua primavera/estate tra nuove uscite e ristampe

