Litorale da bandiera blu Conferma per MarinaTirrenia e Calambrone | Servizi sempre migliori

Il litorale pisano si conferma tra le mete più ambite della stagione estiva con l'assegnazione della Bandiera Blu 2025 a Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone. Questo prestigioso riconoscimento dalla Fondazione per il Rispetto dell’Ambiente (FEE) attesta la qualità dei servizi offerti e l'impegno per la tutela dell'ambiente.

Pisa, 14 maggio 2025 – Anche quest’estate sul litorale pisano sventolerà la Bandiera Blu. Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone sono state infatti nuovamente certificate con la Bandiera Blu 2025, il riconoscimento della Fondazione per il Rispetto dell’Ambiente (FEE) conferito alle località costiere d’Europa che soddisfano non solo e non tanto i criteri di qualità delle acque del mare dove si può fare il bagno ma anche fattori come tutela ambientale (depurazione, gestione dei rifiuti) e gestione complessiva del territorio. Una notizia molto gradita per il presidente del sindacato italiano dei balneari (Sib) di Confcommercio Pisa, Fabrizio Fontani, che ha sottolineato come “ricevere anche per quest’anno la Bandiera Blu in tutte le località del litorale pisano è un motivo di enorme soddisfazione e orgoglio. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Litorale da bandiera blu. Conferma per Marina,Tirrenia e Calambrone: “Servizi sempre migliori”

