Litigio per motivi di viabilità a Ponticelli risolto a colpi di pistola | una persona ferita

Un pomeriggio di tensione a Ponticelli, Napoli, dove un litigio per motivi di viabilità è sfociato in un episodio di violenza. Un uomo è rimasto ferito a colpi di pistola, provocando l'intervento dei carabinieri per indagare sull'accaduto. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha deciso di intensificare le misure di sicurezza nella zona.

Una persona è rimasta questo pomeriggio nel quartiere di Ponticelli a Napoli, verosimilmente per un litigio scaturito da un diverbio per questione di viabilità. Sul ferimento indagano da parte dell'arma dei carabinieri Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha immediatamente intensificato i. 🔗Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Litigio per motivi di viabilità a Ponticelli "risolto" a colpi di pistola: una persona ferita

Potrebbe interessarti su Zazoom

LETTERA AL PREFETTO DI SALERNO SU CRITICITA' DELLA VIABILITA'

Cilentana, Pierro (Lega) scrive al Prefetto di Salerno: "Subito un tavolo tecnico per ovviare alle difficoltà di circolazione sulla Cilentana".