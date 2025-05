L’Italia fa un altro passo verso l’atomo Ecco la nuova società a guida Enel

L'Italia si prepara a un nuovo capitolo energetico con il lancio di Nuclitalia, la società a responsabilità limitata guidata da Enel. Questa iniziativa segna un incontro tra innovazione e sostenibilità, aprendo la strada al ritorno del nucleare nel paese. Con un mix di partner strategici, l'era dell'energia atomica potrebbe finalmente rifiorire.

Pronti, via. La newco a guida Enel che dovrà aprire la strada al ritorno del nucleare in Italia è pronta a partire. Si chiama Nuclitalia, ha la forma giuridica di società a responsabilità limitata, ed è detenuta per il 51% da Enel, per il 39% da Ansaldo Energia e per il 10% da Leonardo. Era da fine 2024 che si attendeva l'avvio della società, incaricata di verificare la fattibilità dei reattori Smr e Amr di nuova generazione sul mercato italiano. A guidarla, col ruolo di amministratore delegato, sarà Luca Mastrantonio, responsabile dell'unità di Nuclear Innovation di Enel. Più nel dettaglio, la società dovrà occuparsi dello studio di tecnologie avanzate e dell'analisi delle opportunità di mercato nel settore del nuovo nucleare. "Nuclitalia avrà il compito di valutare i design più innovativi e maturi del nuovo nucleare sostenibile, con un focus iniziale sugli Small Modular Reactor (Smr) raffreddati ad acqua.

