L’Italia è in ritardo sul Pnrr cosa può fare il governo Meloni per evitare il peggio

L'Italia si trova in una fase critica con il Pnrr, affrontando ritardi preoccupanti a poco più di un anno dalla scadenza. Il governo Meloni ha l'opportunità di intervenire per rimediare a questa situazione. Esploriamo quali misure potrebbe attuare per evitare conseguenze negative e garantire il rispetto degli impegni assunti con l'Unione Europea.

Manca poco più di un anno alla scadenza del Pnrr, il Piano finanziato con soldi e prestiti europei in cambio dei quali l'Italia si era impegnata a raggiungere certi obiettivi. Ma ci sono dei ritardi ormai evidenti. Il governo Meloni ha diverse 'scappatoie' formali per evitare le conseguenze più pesanti, ovvero la perdita di miliardi di finanziamenti. 🔗Leggi su Fanpage.it

