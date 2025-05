L' istituto F P Tosti di Ortona in gara al contest nazionale Anter Green Awards 2025 sulla difesa delle energie rinnovabili

L'Istituto “F.P. Tosti” di Ortona partecipa con entusiasmo al contest nazionale Anter Green Awards 2025, dedicato alla difesa delle energie rinnovabili. Con la partecipazione di 15 regioni e quasi 6.000 studenti, questa competizione offre un'importante opportunità per sensibilizzare e confrontarsi su temi fondamentali per il futuro sostenibile del nostro pianeta.

L'istituto “F.P. Tosti” di Ortona in gara al contest nazionale Anter Green Awards 2025 sulla difesa delle energie rinnovabili. Vi partecipano 15 regioni e quasi 6.000 studenti che si confrontano sul tema delle energie rinnovabili. "Siamo entusiasti di annunciare che l'Istituto Comprensivo "F.P. 🔗Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - L'istituto “F.P. Tosti” di Ortona in gara al contest nazionale Anter Green Awards 2025 sulla difesa delle energie rinnovabili

Le notizie più recenti da fonti esterne

L'istituto “F.P. Tosti” di Ortona in gara al contest nazionale Anter Green Awards 2025 sulla difesa delle energie rinnovabili

Da chietitoday.it: e tre classi del corso B della scuola secondaria di I grado hanno esplorato il tema dell'energia eolica in maniera innovativa e coinvolgente, trattandolo in varie discipline ...

Campus Bio-Medico, confermati Tosti e Sormani: nuovo consiglio di amministrazione fino al 2027

Scrive msn.com: Nel board entrano Guido Costamagna e Anna Maria Ferraresi. Confermati i consiglieri Angelini, Fiorani e Piccaluga ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Energie rinnovabili: le regioni italiane più virtuose

Le energie rinnovabili e la transizione ecologica sono temi sempre più sentiti anche nel nostro paese, che sta rapidamente accelerando per portarsi al passo delle altre nazioni europee, anche grazie all’aiuto del PNRR, il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, di cui abbiamo parlato in questo nostro articolo.