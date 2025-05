L’Isola dei Famosi nuove violazioni | fuoco acceso e baratto proibito tra naufraghi

Nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, le tensioni sono divampate quando i naufraghi hanno violato le regole, accendendo un fuoco e praticando il baratto. La conduttrice Veronica Gentili ha bacchettato i concorrenti per il loro comportamento scorretto, evidenziando come le norme sembrino essere ignorate in un gioco sempre più frenetico e imprevedibile.

Accendino nascosto e fuoco acceso: naufraghi contro il regolamento. Le regole dell’ Isola dei Famosi sembrano essere ormai carta straccia per alcuni concorrenti. Nella puntata andata in onda recentemente su Canale 5, la conduttrice Veronica Gentili ha duramente rimproverato alcuni partecipanti per aver acceso un fuoco con un accendino trovato di nascosto, mettendo a rischio la sicurezza dell’intera isola. I responsabili del gesto sarebbero Leonardo Brum, Angelo Famao, Spadino e Nunzio Stancampiano. “Il fuoco si conquista, le regole erano chiare per tutti – ha detto la conduttrice – Avete rischiato di provocare danni irreparabili. Non c’è nulla da ridere”. Baratti vietati e comunicazioni fuori orario: nuove infrazioni. Ma le violazioni non si sono fermate al fuoco. Al sesto giorno di permanenza sull’isola, un altro concorrente, Mirko Frezza, è stato sorpreso mentre comunicava con alcuni ragazzi al di là della staccionata, fuori dagli orari consentiti, e addirittura organizzava un baratto. 🔗Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - L’Isola dei Famosi, nuove violazioni: fuoco acceso e baratto proibito tra naufraghi

