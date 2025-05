L’Isola dei Famosi i naufraghi ricevono un nuovo avvertimento

L’Isola dei Famosi, condotta da Veronica Gentili, è ufficialmente ripartita e i naufraghi, divisi in gruppi di giovani e senatori, fronteggiano sfide e regole rigide. Un nuovo avvertimento giunge a mettere alla prova la loro resistenza. Scopriamo cosa accade tra tensioni e strategie in questo emozionante reality in Honduras!

L’Isola dei Famosi, tra comunicati, regole e divieti: i naufraghi ricevono un nuovo avvertimento . L’Isola dei Famosi, la nuova edizione condotta da Veronica Gentili è appena iniziata. I naufraghi si ritrovano in Honduras divisi in due gruppi: giovani e senatori. Leggi anche Mariavittoria Minghetti parla del suo passato. Il profondo invito rivolto ai fan Nel corso della giornata i concorrenti hanno ricevuto un nuovo avvertimento attraverso un comunicato ufficiale. Lo spirito dell’isola ha informato i naufraghi: ‘Naufraghi, come vi è stato comunicato da Veronica, la divisione in due gruppi e in due playe comporta il rispetto di alcune regole. La prima è che i due gruppi non possono parlarsi, ad eccezione dell’ora concessa, che inizia e termina col suono della campana. Tanto più è vietato lo scambio di oggetti, vestiario o cibo tra i due gruppi. 🔗Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - L’Isola dei Famosi, i naufraghi ricevono un nuovo avvertimento

