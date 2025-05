L’Isola dei Famosi grave errore costa molto caro ai naufraghi | l’amara rinuncia

Nell'ultima puntata del daytime de L'Isola dei Famosi, un grave errore costa caro ai naufraghi. Alcuni concorrenti sono stati sorpresi a comunicare tra gruppi durante un orario vietato, attirando l'attenzione dello Spirito dell'Isola che ha prontamente inviato un severo avvertimento. Un'amara rinuncia si profila all'orizzonte.

News TV. Nella puntata andata in onda ieri del daytime de L’Isola dei Famosi, alcuni concorrenti sono stati colti in flagrante mentre comunicavano tra gruppi in un orario non consentito. Un gesto che non è passato inosservato allo Spirito dell’Isola, che ha deciso di inviare un severo avvertimento. In una pergamena recapitata poche ore dopo, i naufraghi sono stati messi in guardia: questa volta verrà chiuso un occhio, ma in caso di recidiva scatteranno provvedimenti seri. Tra i primi a commentare il richiamo, Mario Adinolfi ha espresso il suo rammarico: “ Il comunicato mi è dispiaciuto, anche perché i contattati erano sporadici. Io comunque le regole le rispetto e se mi si dice che non bisogna farlo non lo farò. ” Leggi anche: “Testa di **, sei falso”: scatta la prima lite a “L’Isola dei famosi”, scontro molto acceso Leggi anche: Gerry Scotti lascia “Caduta Libera”? Le novità in casa Mediaset Le esche spariscono nel nulla: esplode la rabbia. 🔗Leggi su Tvzap.it