L' Isola dei Famosi 2025 | Mirko Frezza tenta un baratto clandestino con i Giovani ma viola il regolamento

Nell'edizione 2025 de "L'Isola dei Famosi", la tensione sale con Mirko Frezza intento a barattare clandestinamente con i giovani naufraghi, violando il regolamento. Dopo l'incidente dell'accendino, la situazione si complica ulteriormente. Si attendono provvedimenti da parte della produzione nella puntata del 21 maggio, mentre a Cayo Cochinos non regna affatto la tranquillità.

A pochi giorni dal caso accendino, i naufraghi tornano a infrangere le regole. Attesi provvedimenti nella puntata del 21 maggio Non c'è pace a Cayo Cochinos. Dopo il clamoroso episodio del fuoco acceso con un accendino - già duramente sanzionato dalla produzione - una nuova infrazione scuote la quiete dell'Isola dei Famosi 2025. È infatti la seconda violazione ufficiale del regolamento da parte dei naufraghi, questa volta coinvolti in uno scambio vietato tra gruppi, in barba alle regole. Ricordiamo che quest'anno i concorrenti sono stati divisi in due squadre: I Senatori, ovvero i naufraghi over 40 e I Giovani, ossia i partecipanti sotto i 40 anni. Evidentemente, il monito ricevuto in puntata da Veronica Gentili non è bastato a far .