L’ironia della mamma sulla genitorialità gentile | “Anche Ted Bundy era pieno di emozioni!”

In un divertente video su TikTok, una madre australiana usa l'ironia per mettere in discussione gli eccessi della genitorialità gentile. Con una battuta provocatoria sul celebre serial killer Ted Bundy, critica come molti genitori confondano l'approccio empatico con una giustificazione per comportamenti inappropriati, ponendo interrogativi sulla reale educazione emotiva.

