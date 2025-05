Liris FdI | Prevenzione e diagnosi precoce garantiscono qualità di vita ed equilibrio nel bilancio INTERVISTA

L'intervista al senatore e capogruppo di FdI in Commissione Bilancio mette in luce l'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce nella sanità. "I miliardi spesi potrebbero non bastare di fronte all'aumento delle patologie e della domanda territoriale", avverte, sottolineando l'urgenza di un intervento strategico per garantire qualità di vita ed equilibrio nel bilancio sanitario.

"I miliardi che mettiamo sulla sanità potrebbero essere sempre più insufficienti con le patologie sempre più ricorrenti e con l’esplosione della domanda che viene dal territorio", è l'allarme lanciato dal senatore e capogruppo di FdI in Commissione Bilancio ai microfoni de Il Difforme, a margine dell'evento "La centralità della diagnostica nella sanità" L'articolo Liris (FdI): “Prevenzione e diagnosi precoce garantiscono qualità di vita ed equilibrio nel bilancio” INTERVISTA proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Liris (FdI): “Prevenzione e diagnosi precoce garantiscono qualità di vita ed equilibrio nel bilancio” INTERVISTA

