L’Inter Club Parlamento e i biglietti per la finale di Champions League | le suppliche e il criterio di selezione

L'Inter Club Parlamento è in fermento per ottenere i tanto desiderati biglietti per la finale di Champions League tra Inter e Paris Saint Germain. Le suppliche si moltiplicano, mentre il presidente del Senato, Ignazio La Russa, promette il suo impegno per soddisfare le richieste. Resta alta l'attesa per un responso ufficiale.

L’Inter Club Parlamento vuole assolutamente i biglietti per la finale di Champions League tra Inter e Paris Saint Germain. E il presidente del Senato Ignazio La Russa, che avrà un posto d’onore a Monaco, si impegna per soddisfare le richieste. «Siamo tutti in attesa del responso. Per ora sappiamo solo le tre fasce di prezzo dei biglietti che sono da 180, da 650 e da 950 euro. Ma quanti ce ne saranno per noi ancora non si sa. È tutto nelle mani di Colucci», dice Alessandro Cattaneo di Forza Italia al Fatto Quotidiano. Le chat degli interisti. Nelle chat degli interisti parlamentari si esprime preoccupazione. Ci si chiede se sarà organizzato un charter come l’altra volta per Istanbul. Anche se all’epoca non finì benissimo. «Per chi parte da Verona, da Milano e dal resto del Nord non ha senso l’aereo. 🔗Leggi su Open.online

