Linea 1 e Linea 6 stazione Municipio chiusa per alcune ore giovedì 15 maggio per ordine pubblico

La stazione Municipio delle Linee 1 e 6 resterà chiusa giovedì 15 maggio, dalle 14.00 alle 18.30, per motivi di ordine pubblico. ANM consiglia di utilizzare le stazioni Università e Toledo durante questo periodo, mentre altre stazioni rimarranno operative.

Anm informa che giovedì 15 maggio, dalle ore 14.00 alle ore 18.30, la stazione Municipio della Linea 1 e della Linea 6 resterà chiusa per motivi di ordine pubblico. L'azienda cittadina di trasporti consiglia agli utenti di servirsi delle stazioni Università e Toledo. Resterà aperto, invece.

