L’industria farmaceutica | L’Europa ci sostenga e difenda i nostri brevetti

L'industria farmaceutica europea si trova a un bivio cruciale. Lucia Aleotti, vicepresidente di Confindustria, chiede un'Europa a sostegno della tutela della proprietà intellettuale, essenziale per mantenere la competitività delle imprese. In un contesto globale in rapida evoluzione, è fondamentale garantire che i brevetti siano protetti e valorizzati per stimolare innovazione e crescita.

Auspica "un’Europa che stia dalla parte dell’ industria farmaceutica e tuteli la proprietà intellettuale ", Lucia Aleotti, vicepresidente di Confindustria, soprattutto per tutelare "la competitività delle imprese in un mondo nel quale il nostro settore marcia a velocità diverse: da una parte la deregulation di Usa e Cina, dall’altra un’Europa condizionata dalla burocrazia ". Lo ha detto ieri a Pisa al convegno promosso da Farmindustria su Innovazione e produzione di valore. L’industria farmaceutica: un patrimonio che l’Italia non può perdere, moderato dalla direttrice del QN, Agnese Pini. Nel mirino di Aleotti c’è la burocrazia che rischia di vanificare gli sforzi in innovazione delle singole e imprese: "Soltanto l’Europa ha varato una norma che individua le imprese farmaceutiche come i principali soggetti inquinanti, nonostante da molti anni abbiamo impianti efficaci di depurazione per le nostre produzioni: stiamo parlando di 12 miliardi di euro di costi in un anno che ricadranno sulle industrie. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’industria farmaceutica: "L’Europa ci sostenga e difenda i nostri brevetti"

