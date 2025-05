L' incidente mortale costato la vita a Rosa Cortese nominati i consulenti

La procura di Patti ha designato l'ingegnere Roberto Della Rovere per condurre la perizia sull'incidente mortale avvenuto il 9 aprile, in cui ha tragicamente perso la vita Rosa Cortese, 77 anni. La donna stava tornando a casa dopo aver fatto la spesa, e la ricostruzione della dinamica dell'incidente è fondamentale per chiarire le circostanze.

La procura di Patti ha incaricato l'ingegnere Roberto Della Rovere per la perizia utile a ricostruire la dinamica dell'incidente in cui ha perso la vita Rosa Cortese, la 77enne morta nello schianto del 9 aprile scorso mentre tornava a casa dopo aver fatto la spesa al supermercato.

