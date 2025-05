L’Ilva torna ancora sull’orlo del fallimento

L'ILVA si trova nuovamente in una grave crisi, minacciata dal fallimento dopo il sequestro dell'altoforno 1 da parte della Procura. Gli operai in Cig sono già 4.000, con possibilità di arrivare a 5.500. I 100 milioni promessi dal governo copriranno solo tre mesi, mentre le trattative con Baku Steel si complicano ulteriormente. Continua a leggere...

La decisione della Procura di sequestrare l’altoforno 1 fa schizzare gli operai in Cig a 4.000 unità, ma si può salire fino a 5.500. I 100 milioni in arrivo dal governo basteranno per appena tre mesi. E la trattativa con Baku steel, già in salita, rischia di saltare. 🔗Leggi su Laverita.info © Laverita.info - L’Ilva torna ancora sull’orlo del fallimento

Cosa riportano altre fonti

"Siamo sull'orlo del baratro, il salvataggio dell'ex Ilva rischia di fallire"

Segnala rainews.it: L'allarme del leader della Fiom-Cgil, Michele De Palma: inaccettabile che siano sempre i lavoratori a pagare. "Non può finire come a Bagnoli". Per il contratto dei metalmeccanici "siamo pronti a nuovi ...

Ex Ilva, l'azienda richiede cassa integrazione per quasi 4mila operai. I sindacati: «Sull'orlo del baratro»

Secondo msn.com: Acciaierie d'Italia in As ha comunicato ai sindacati la richiesta di cassa integrazione per 3926 lavoratori, di cui 3538 nello stabilimento di Taranto, dopo il dimezzamento della produzione ...

Ilva, la crisi si aggrava: 4mila lavoratori in cig

informazione.it scrive: Ex Ilva, incendio Afo1: per l’azienda mille cassintegrati in più Posted at 15:19h in by Redazione in NOTIZIE Ex Ilva. L’azienda avvierà nei prossimi giorni l’istanza al Ministero del Lavoro per far pa ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Reverendo torna a cantare con J-Ax e annuncia il nuovo album Uno

A sette anni dal suo ultimo (e primo) lavoro solista “Oltre”, torna il musicista pugliese Reverendo con il nuovo album “ Uno ”.