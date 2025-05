Lilo & Stitch | tanti i prodotti Funko per celebrare i due inseparabili amici

Il 21 maggio, il live-action Disney di Lilo & Stitch farà il suo debutto al cinema, riportando sul grande schermo la giovane hawaiana e il suo amico alieno. Per celebrare questa attesa occasione, Funko offre una vasta gamma di prodotti dedicati alla coppia, permettendo a fan di tutte le età di rivivere le loro avventure.

Il 21 maggio arriverà al cinema il live-action Disney di Lilo & Stitch. La simpatica coppia composta dalla giovane hawaiana Lilo Pelekai e dall’irresistibile alieno blu è pronta a tornare sul grande schermo, per far divertire e commuovere grandi e piccini. Per prepararsi al meglio, sullo store ufficiale Funkoeurope.com ci sono tantissimi prodotti Pop!, Bitty Pop! e Loungefly dedicati ai due protagonisti, celebri sin dalla loro prima apparizione nel 2002, che renderanno ancora più tropicale la propria collezione. Funko è un’azienda globale che opera nel settore della pop culture, all’avanguardia nella crescente economia dei Kidult e nell’evoluzione del comportamento dei fan. Con un ampio portafoglio di marchi propri e in licenza, tra cui Funko, Loungefly e Mondo, Funko propone prodotti iconici che spaziano da figure in vinile, micro-collezionabili, accessori di moda, abbigliamento, peluche, action figure, arte di alta gamma, musica e collezionabili digitali, e molto altro ancora. 🔗Leggi su Screenworld.it