Like a Star il nuovo show di Amadeus da stasera sul Nove | chi sono i giudici come funziona

Stasera su Nove debutta "Like a Star", il nuovo talent musicale condotto da Amadeus. I concorrenti comuni si esibiranno travestiti da idoli, puntando a un premio di 50.000 euro. Scopriamo insieme chi sono i giudici e come funziona questo entusiasmante format, pronto a conquistare il pubblico in prima serata!

Debutta stasera, mercoledì 14 maggio, in prima serata sul Nove lo show Like a Star, la nuova sfida musicale condotta da Amadeus. Un format innovativo - ispirato all'originale Starstruck e prodotto da Banijay Italia - che unisce talent show e spettacolo trasformativo, portando sul palco persone comuni pronte a diventare, per una notte, delle vere icone musicali. La giuria di Like a Star Accanto ad Amadeus, tre giudici d'eccezione: Elio, Rosa Chemical e Serena Brancale. Saranno loro a decretare, puntata dopo puntata, i migliori performer da mandare direttamente in finalissima.

Like a Star, il nuovo show di Amadeus da stasera sul Nove: chi sono i giudici, come funziona

Da "Amici" a "Like A Star": Amadeus di nuovo in tv con il nuovissimo talent show di musica!

Amadeus al debutto con “Like a star” a caccia di una nuova stella della musica

