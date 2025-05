LIKE A STAR AMADEUS | MI SENTO UN PIONIERE STO VIVENDO UNA SFIDA STIMOLANTE

"Like a Star" è il nuovo entusiasmante show di Amadeus, in onda mercoledì 14 maggio su Nove. Un pioniere nella sua sfida artistica, Amadeus guida una gara tra i fan dei cantanti famosi, trasformando i talenti in vere star. Preparati a un’esperienza festosa e sorprendente, ricca di emozioni e spettacolo!

Like a Star è il nuovo show di Amadeus sul Nove, al via mercoledì 14 maggio. Una gara tra i fan dei cantanti famosi è la nuova sfida del già re di Sanremo e attuale giudice di Amici. Like a Star trasforma i talenti in vere star. Sarà uno show festoso e sorprendente. Sto vivendo una sfida stimolante in un canale come Nove che non era conosciuto per lo spettacolo o i varietà. Mi sento un pioniere. Lo faccio con serenità e un pizzico di audacia. È giusto provare cose nuove. Così Amadeus intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni che gli dedica la copertina “Amadeus: la mia banda suona il pop”. In studio con Amadeus una giura fissa che ha il compito di scegliere il miglior cantante-performer di ogni puntata e farlo arrivare in finale. I giudici della prima edizione italiana di Like a Star sono Elio, Rosa Chemical e Serena Brancale. 🔗Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - LIKE A STAR, AMADEUS: “MI SENTO UN PIONIERE. STO VIVENDO UNA SFIDA STIMOLANTE”

