Ligue 1 si pensa a una Final 4 per porre fine al dominio del Psg

La Ligue 1 sta considerando l'introduzione di una Final Four, un'innovativa proposta per contrastare il dominio del Paris Saint-Germain. Negli ultimi anni, il campionato francese si è trasformato in un monologo del PSG, e questa nuova formula potrebbe rivelarsi la chiave per riportare competitività e spettacolo nel massimo campionato.

Rivoluzione in vista nel massimo campionato francese: è da anni infatti che in Ligue 1 si assiste a una sorta di monologo del Paris Saint-Germain,. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ligue 1, si pensa a una Final 4 per porre fine al dominio del Psg

Si legge su calciomercato.com: Rivoluzione in vista nel massimo campionato francese: è da anni infatti che in Ligue 1 si assiste a una sorta di monologo del Paris Saint-Germain, che ha vinto 11.

La Ligue 1 è stanca del dominio del Psg: proposta una final four per decretare la vittoria del campionato

Secondo ilnapolista.it: Per rilanciare la Ligue 1 in cui ormai vince solo il Psg, potrebbero essere istituiti dei play-off per assegnare il titolo.

Ligue 1, i risultati della 30ª giornata: il PSG vince e pensa alla Champions, stasera De Zerbi cerca la scossa

Scrive calcionews24.com: Ligue 1, i risultati della 30ª giornata: il PSG vince e pensa alla Champions, stasera De Zerbi cerca la scossa Il PSG già campione di Francia e prossimo semifinalista di Champions League ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Le divise della Ligue 1 Uber Eats arrivano in Captain Tsubasa: Rise of New Champions

BANDAI NAMCO Entertainment Europe è lieta di annunciare una nuova collaborazione tra la LFP (la lega calcistica professionale francese) e Captain Tsubasa: Rise of New Champions.