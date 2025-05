Lichtsteiner rivela | No all’Inter? Ecco perché ho rifiutato i nerazzurri…

Stephan Lichtsteiner, ex terzino della Juventus, svela i motivi del suo rifiuto all’Inter in un’intervista esclusiva con La Gazzetta dello Sport. Scopriamo insieme il retroscena che ha spinto il calciatore a dire "no" ai nerazzurri, rivelando dettagli inediti sulla sua carriera e le sue scelte.

Lichtsteiner rivela: «No all’Inter? Ecco perché ho rifiutato i nerazzurri.» Le parole dell’ex terzino della Juventus. La Gazzetta dello Sport ha pubblicato un’ intervista a Stephan Lichtsteiner. L’ex difensore della Juventus ha svelato anche un interessante retroscena legato a un possibile trasferimento all’ Inter. QUALE SCUDETTO SI E’ GODUTO DI PIU?- « Sembrerà banale, ma sono davvero tutti uguali. Certe volte è sembrato che per noi fosse facile, ma non lo è mai perché mentalmente senti di dover vincere per forza. Nel 2015-16 la rimonta fu incredibile: dopo il gol di Cuadrado nel derby cominciò una serie lunghissima di vittorie consecutive. Non fu mica una cosa normale. L’ultimo scudetto, cioè quello del 2017-18, è stato il più sofferto: noi siamo stati bravi, ma non perfetti e il Napoli ci stava addosso. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lichtsteiner rivela: «No all’Inter? Ecco perché ho rifiutato i nerazzurri…»

Lichtsteiner a Gazzetta: “Ho detto no all’Inter per amore della Juve. Conte ci diceva sempre che per restare nella storia bisogna vincere”

Secondo tuttojuve.com: L'ex bianconero, Lichtsteiner parla a Gazzetta: "Ho vinto sette campionati e molti trofei, ma ho anche perso tanto: due finali di Champions con la Juve, una di Europa League ...

