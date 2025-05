Lichtsteiner alla Gazzetta | Da tifoso soffro ma torneremo a vincere Poi racconta un retroscena su Conte e sull’Inter

Stephan Lichtsteiner, ex bianconero, ha espresso il suo dolore da tifoso, ma resta ottimista sul futuro della Juventus: «Da tifoso soffro, ma torneremo a vincere». In un'intervista a La Gazzetta dello Sport, ha anche svelato un retroscena interessante su Conte e l'Inter, offrendo una prospettiva affascinante sulla rivalità calcistica.

Lichtsteiner alla Gazzetta dello Sport: «Da tifoso soffro, ma torneremo a vincere». Poi racconta un retroscena su Conte e sull’Inter. Le sue parole. Stephan Lichtsteiner è intervenuto a La Gazzetta dello Sport. Di seguito le parole dell’ex bianconero in vista della sfida che la Juve giocherà contro l’ Udinese. CONTE – « Allenamenti molto massacranti. Non è quella la cosa che più mi è rimasta però. Antonio ti mandava in campo sapendo tutto: cosa avrebbero fatto gli avversari, come agire in determinate situazioni tattiche. Avevamo qualcosa in più. Giocare con la Juventus è completamente diverso e Conte lo faceva capire. Ci diceva che per restare nella storia bisogna vincere. All’inizio del primo anno solo lui credeva di poter fare qualcosa di grande. Noi ci fidammo di lui e negli ultimi due mesi eravamo convintissimi di farcela » PRIMO GOAL – « Preferisco restare nella storia per i sette Scudetti. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lichtsteiner alla Gazzetta: «Da tifoso soffro, ma torneremo a vincere». Poi racconta un retroscena su Conte e sull’Inter

Lichtsteiner a Gazzetta: “Ho detto no all’Inter per amore della Juve. Conte ci diceva sempre che per restare nella storia bisogna vincere”

Secondo tuttojuve.com: L'ex bianconero, Lichtsteiner parla a Gazzetta: "Ho vinto sette campionati e molti trofei, ma ho anche perso tanto: due finali di Champions con la Juve, una di Europa League ...

Lichtsteiner: "Il no all'Inter? Amo la Juve, non avrei potuto giocare lì..."

Da msn.com: Lunga intervista della Gazzetta dello Sport a Stephan Lichtsteiner. L'ex juventino parla anche del retroscena di mercato in chiave Inter. Quale scudetto si è goduto di più? "Sembrerà banale, ma sono d ...

Lichtsteiner racconta: "Lazio, bella esperienza. E la Coppa Italia contro la Samp..."

Riporta lalaziosiamonoi.it: RASSEGNA STAMPA - Lunga intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport per Stephan Lichtsteiner. L'ex terzino ha ripercorso tutta la sua carriera da calciatore, soffermandosi ...

