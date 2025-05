Licenziamento disabile la scusa economica è un boomerang per le aziende

Il licenziamento di un dipendente disabile sotto la giustificazione di motivi economici rappresenta un rischio per le aziende. Recenti pronunce della Corte di Cassazione hanno chiarito che tali azioni possono essere considerate discriminazione, garantendo così una protezione legale più forte per i lavoratori disabili e aprendo la strada a possibili contenziosi in tribunale.

Licenziare un dipendente portatore di disabilità con la scusa dei motivi organizzativi o del contenimento dei costi? La Corte di Cassazione, con una recente sentenza, ha spiegato che una decisione di questo tipo è discriminatoria. Apre quindi la strada a una piena tutela in tribunale, che può sfociare nel reintegro del dipendente in azienda (non solo il risarcimento). Vediamo insieme i principali aspetti dell’ ordinanza 4602025, per capire entro quale perimetro debbano muoversi aziende e datori di lavoro. Una guida utile, al fine di evitare contestazioni e pronunce di illegittimità del recesso per violazione della parità di trattamento sul lavoro. La vicenda e le richieste della lavoratrice. A prima vista si direbbe un caso singolare, ma così non è. La disputa è insorta a seguito della scelta aziendale di interrompere il rapporto di lavoro con una manager, unica dipendente affetta da disabilità sopravvenuta. 🔗Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Licenziamento disabile, la scusa economica è un boomerang per le aziende

Le notizie più recenti da fonti esterne

Licenziamento lavoratore disabile: la Cassazione mette un freno alle scuse organizzative

Si legge su msn.com: La Cassazione ribadisce che il licenziamento lavoratore disabile non può basarsi solo su ragioni economiche ed organizzative.

Permessi 104, licenziamento ingiusto con attività diverse dall’assistenza

Lo riporta quifinanza.it: Ma nessun licenziamento è legittimo se le ore fuori ufficio sono sfruttate non soltanto per l’accudimento diretto del familiare con disabilità, ma anche per attività collaterali, accessorie e comunque ...

Licenziamento per abuso permessi 104, ancora una conferma dalla Cassazione

Scrive investireoggi.it: Il licenziamento è legittimo anche se il contratto collettivo prevede sanzioni minori. La giurisprudenza richiede coerenza tra uso del permesso e bisogni del disabile.

Potrebbe interessarti su Zazoom

CD Projekt RED si scusa per il disastro Cyberpunk 2077 su Old-Gen

Lo studio polacco dopo la figuraccia fatta con l'uscita del gioco su Old-Gen si scusa e promette aggiornamenti e rimborsi per chi non vuole aspettare.