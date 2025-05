Libri un inno all’amore e all’identità | Bassi e Iannotta presentano Dio come mi amo… alla Feltrinelli

Libri che celebrano l'amore e l'identità: Ettore Bassi e Debora Iannotta presentano "Dio, come mi amo... per amarti di più!" (Graus Edizioni) alla Feltrinelli. L'evento, in programma venerdì 16 maggio alle 18:00 in Piazza dei Martiri a Napoli, vedrà la partecipazione di Roberto Vecchioni, che firma la prefazione. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di lettura!

Venerdì 16 maggio alle ore 18:00, La Feltrinelli di Piazza dei Martiri a Napoli ospiterà la presentazione del libro Dio, come mi amo. per amarti di più! (Graus Edizioni), scritto da Ettore Bassi e Debora Iannotta, con prefazione di Roberto Vecchioni. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della lettura, del pensiero profondo e della musica, che vedrà la partecipazione straordinaria del compositore Lino Pariota, autore delle “book sound escapes” del volume. L’incontro sarà un’occasione per ascoltare dalla voce degli autori la genesi di questo progetto poetico ed emozionante, capace di intrecciare parole e note, emozioni e riflessioni sul valore dell’amore e dell’identità personale. Dio, come Mi amo. Per amarti di più!: un titolo che sussurra forza e dolcezza, che racchiude la rivoluzione più intima e universale: amare se stessi per poter amare davvero, considerando la cura del Sé come primo gesto d’amore verso l’altro. 🔗Leggi su Ildenaro.it

