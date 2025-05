Libia media | Truppe di Haftar verso Sirte Ancora scontri a Tripoli Tajani | Valutiamo l’evacuazione degli italiani

Le tensioni in Libia si intensificano con il movimento delle truppe dell'Esercito Nazionale Libico di Khalifa Haftar, dirette verso Sirte. Continuano gli scontri a Tripoli, spingendo il governo italiano a valutare l'evacuazione dei propri cittadini. La situazione rimane critica e destinata a evolversi rapidamente.

Le truppe della Libyan national Army di Khalifa Haftar, dominus della Libia orientale, si stanno spostando da Bengasi a Sirte, ovvero verso ovest in direzione della capitale Tripoli. Lo riferiscono fonti militari all’agenzia russa Ria Novosti. “Le colonne militari delle forze al comando del maresciallo Khalifa Haftar si stanno ora spostando da Bengasi verso Sirte”, si afferma. A quanto si apprende, diverse milizie dell’ovest libico, a cominciare da quelle di Misurata, sarebbero in stato di “massima allerta”. Dopo le violenze dei giorni scorsi che hanno portato all’uccisione di Al Kikli, intanto, anche nelle ultime ore Tripoli è stata ancora teatro di scontri tra la Forza di deterrenza speciale (Radaa) di Abdulraouf Kara, sostenuta anche da residenti di Suq al-Juma, la Brigata 444, la Forza Congiunta del governo Dabaiba e la 111ma Brigata di Misurata. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Libia, media: “Truppe di Haftar verso Sirte”. Ancora scontri a Tripoli, Tajani: “Valutiamo l’evacuazione degli italiani”

Approfondimenti da altre fonti

Libia, media: “Truppe di Haftar verso Sirte”. Ancora scontri a Tripoli, Tajani: “Valutiamo l’evacuazione degli italiani”

Lo riporta ilfattoquotidiano.it: Lo riferiscono fonti militari all’agenzia russa Ria Novosti. Dopo le violenze dei giorni scorsi che hanno portato all'uccisione di Al Kikli, anche nelle ultime ore la capitale è stata ancora teatro di ...

Libia, truppe Haftar avanzano verso Sirte. Tajani: «Nessun pericolo diretto per gli italiani in Libia». Cessate il fuoco a Tripoli

Da ilmessaggero.it: Libia, truppe Haftar avanzano da Bengasi verso Sirte. Tajani: «Nessun pericolo diretto per gli italiani. Stiamo valutando tutte le opportunità per farli rientrare». Milizie ...

Libia, a Mosca colloqui Haftar-Belousov per la stabilità del paese

Riporta italpress.com: TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS/MNA) – Il comandante dell’esercito nazionale libico (Lna), Khalifa Haftar, ha avuto colloqui di alto livello a Mosca con il neo ministro della Difesa russo, Andrei Belousov.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Libia - truppe di Haftar con mercenari russi: allarme a Tripoli

Massima moderazione, quello che la Missione delle Nazioni Unite in Libia, Unsmil, chiede alle parti sollecitate a evitare qualsiasi provocazione militare che possa sfociare in un'escalation.