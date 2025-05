Libia Farnesina agli italiani | prudenza

La Farnesina raccomanda agli italiani di esercitare massima prudenza in Libia, dopo i recenti e violenti scontri a Tripoli tra esercito regolare e milizie armate. Sebbene un 'cessate il fuoco' sembri essere attivo, il ministero è "all'erta 24 ore su 24" e sta valutando le opzioni per garantire un rientro sicuro.

20.40 I violenti scontri che si sono verificati a Tripoli tra esercito regolare e milizie armate sembra siano finiti e che sia in vigore un 'Cessate il fuoco' La Farnesina ha fatto sapere di essere "all'erta 24 ore su 24" e sta valutando "tutte le opportunità per fare rientrare il prima possibile i cittadini italiani,soprattutto quelli in missione di lavoro". "Non c'è alcun problema per i nostri concittadini. Ma devono certamente essere prudenti, rimanere in casa o restare in albergo".