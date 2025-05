Libia continuano gli scontri a Tripoli tra milizie rivali e il governo corre ai ripari annunciando unilateralmente il cessate il fuoco

Gli scontri a Tripoli tra milizie rivali intensificano la crisi in Libia, costringendo il governo di unità nazionale a dichiarare unilateralmente un cessate il fuoco. La capitale è scossa da violenze persistenti, mentre il premier Abdelhamid Dabaiba cerca di ripristinare la calma in un contesto di crescente instabilità e conflitti armati.

Una nuova ondata di violenza ha scosso la capitale libica, Tripoli, dove negli ultimi giorni si sono registrati intensi scontri armati tra le principali milizie attive nella città. Dopo ore di combattimenti, il governo di unità nazionale guidato da Abdelhamid Dabaiba ha annunciato l’avvio di un cessate il fuoco, nel tentativo di riportare la calma e scongiurare il rischio di un’escalation su vasta scala. Le tensioni, esplose in seguito all’uccisione del comandante Abdulghani al-Kikli, noto come “Ghaniwa”, hanno coinvolto in particolare la “Forza di deterrenza” (Rada) e la 444ª Brigata di combattimento, le due forze più potenti della capitale. Durante la notte, milizie armate sono state dispiegate in vari punti strategici di Tripoli: dagli ingressi principali della città alla Shatt Road, che conduce all’aeroporto di Mitiga, fino alle zone residenziali di Fashloom e Al-Ghubra. 🔗Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Libia, continuano gli scontri a Tripoli tra milizie rivali e il governo corre ai ripari annunciando unilateralmente il cessate il fuoco

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Libia, continuano gli scontri a Tripoli tra milizie rivali e il governo corre ai ripari annunciando unilateralmente il cessate il fuoco

Scrive lanotiziagiornale.it: Libia, continuano gli scontri a Tripoli tra milizie rivali e il governo corre ai ripari annunciando unilateralmente il cessate il fuoco ...

Tripoli: Nuovi scontri tra milizie nonostante le rassicurazioni del governo libico

Segnala quotidiano.net: Violenti scontri tra Forza speciale di deterrenza e brigata 444 a Tripoli, ONU allarmata chiede cessate il fuoco immediato.

Nuova escalation di scontri violenti tra milizie a tripoli nonostante il cessate il fuoco ufficiale

Da gaeta.it: Scontri tra la forza speciale di deterrenza Radaa e la brigata 444 a Tripoli aggravano l’instabilità, con il governo di unità nazionale diviso tra Menfi e Dabaiba; Onu chiede cessate il fuoco immediat ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Libia - tregua a Tripoli dopo violenti scontri

La battaglia silenziosa, spiega all'Adnkronos Ashraf Shah, ex consigliere dell'Alto consiglio di stato libico, è in corso da tempo con l'obiettivo di colpire il premier del governo di unità nazionale Abdul Hamid Dbeibah, spiega all'Adnkronos Ashraf Shah, ex consigliere dell'Alto consiglio di stato libico, aggiungendo come in questo caso abbia-avuto la meglio la fazione che sostiene il capo del governo di Tripoli.