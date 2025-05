Libia annunciato cessate il fuoco a Tripoli dopo le tensioni nella notte

Dopo una notte di intensi scontri, la capitale libica Tripoli ha visto l'annuncio di un cessate il fuoco. Il ministero della Difesa ha comunicato l'inizio della tregua su tutti i fronti di conflitto, segnando un passo verso la stabilizzazione e la protezione della popolazione locale.

(Adnkronos) – Cessate il fuoco nella capitale libica Tripoli. Ad annunciarlo è il ministero della Difesa, come riporta il Libya Herald. "Annunciamo l'inizio dell'attuazione di un cessate il fuoco su tutti gli assi di tensione all'interno della capitale Tripoli nel quadro della volontà di proteggere i civili, tutelare le istituzioni dello Stato ed evitare un'ulteriore escalation".