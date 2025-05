Liberazione a Busseto Alta Val Tidone incontro e corteo in memoria dei partigiani caduti

Domenica 18 maggio, Busseto (Alta Val Tidone) ospiterà un incontro e corteo commemorativo in occasione dell’80esimo anniversario della Liberazione. Si ricorderanno i partigiani caduti nel territorio dell’ex comune di Pecorara. L'appuntamento è fissato per le ore 9:50 presso il monumento partigiano al cimitero, per una celebrazione che onorerà il loro sacrificio.

🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Liberazione, a Busseto (Alta Val Tidone) incontro e corteo in memoria dei partigiani caduti

